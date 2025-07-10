В НСПК сообщили о полном восстановлении всех сервисов СБП

Время обработки операций было увеличено из-за инцидента на стороне провайдера

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Все сервисы системы быстрых платежей (СБП) работают в штатном режиме после сбоев на территории России, сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК).

"С 21:18 (мск) все сервисы СБП работают в штатном режиме", - отметили в НСПК.

Ранее пользователи в социальных сетях и на портале Downdetector начали сообщать о сбоях при попытке перевода средств через СБП. По информации Downdetector, было зафиксировано несколько сотен таких жалоб.

Время обработки операций СБП было увеличено из-за инцидента на стороне провайдера, сообщали ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).