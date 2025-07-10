Что известно о сбое в Системе быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) работает со сбоями на территории России, свидетельствуют жалобы пользователей на сервисе Downdetector.
Время обработки операций СБП было увеличено из-за инцидента на стороне провайдера, сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).
ТАСС собрал основное о сбое.
Жалобы на работу сервиса
- К 16:38 мск 3 862 пользователя оставили жалобы на работу сервиса в течение последнего часа, всего за сутки на сбои в работе СБП поступило 4 047 жалоб, следует из данных портала Downdetector.
- По сообщениям пользователей, в основном проблемы в работе сервиса связаны с невозможностью перевести денежные средства.
- Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга (8%), Москвы (6%), Ямало-Ненецкого автономного округа и Тверской области (5%), Нижегородской области (4%).
Жалобы на работу банковских приложений
- На 16:38 мск также наблюдались сбои в работе Сбербанка и Т-банка, сообщили в Downdetector.
- Всего за час на сложности с переводом денежных средств оставили жалобы 586 и 458 пользователей соответственно.
Контроль ситуации в РКН
- DDoS-атак на инфраструктуру НСПК не фиксируется, сообщила Дежурная служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору.
- 10 июля с 15:30 мск ЦМУ ССОП зафиксировал всплеск обращений в связи с проблемой в работе СБП и связанных с ней сервисов банков.
- В пресс-службе НСПК уточнили, что дополнительно сообщат, когда все сервисы вновь начнут работать в штатном режиме.