10 июля, 18:10
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Что известно о сбое в Системе быстрых платежей

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Система быстрых платежей (СБП) работает со сбоями на территории России, свидетельствуют жалобы пользователей на сервисе Downdetector.

Время обработки операций СБП было увеличено из-за инцидента на стороне провайдера, сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

ТАСС собрал основное о сбое.

Жалобы на работу сервиса

  • К 16:38 мск 3 862 пользователя оставили жалобы на работу сервиса в течение последнего часа, всего за сутки на сбои в работе СБП поступило 4 047 жалоб, следует из данных портала Downdetector.
  • По сообщениям пользователей, в основном проблемы в работе сервиса связаны с невозможностью перевести денежные средства.
  • Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга (8%), Москвы (6%), Ямало-Ненецкого автономного округа и Тверской области (5%), Нижегородской области (4%).

Жалобы на работу банковских приложений

  • На 16:38 мск также наблюдались сбои в работе Сбербанка и Т-банка, сообщили в Downdetector.
  • Всего за час на сложности с переводом денежных средств оставили жалобы 586 и 458 пользователей соответственно.

Контроль ситуации в РКН

  • DDoS-атак на инфраструктуру НСПК не фиксируется, сообщила Дежурная служба Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), подведомственного Роскомнадзору.
  • 10 июля с 15:30 мск ЦМУ ССОП зафиксировал всплеск обращений в связи с проблемой в работе СБП и связанных с ней сервисов банков.
  • В пресс-службе НСПК уточнили, что дополнительно сообщат, когда все сервисы вновь начнут работать в штатном режиме.
 
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