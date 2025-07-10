Что известно о сбое в Системе быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) работает со сбоями на территории России, свидетельствуют жалобы пользователей на сервисе Downdetector.

Время обработки операций СБП было увеличено из-за инцидента на стороне провайдера, сообщили ТАСС в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

ТАСС собрал основное о сбое.

Жалобы на работу сервиса

К 16:38 мск 3 862 пользователя оставили жалобы на работу сервиса в течение последнего часа, всего за сутки на сбои в работе СБП поступило 4 047 жалоб, следует из данных портала Downdetector.

По сообщениям пользователей, в основном проблемы в работе сервиса связаны с невозможностью перевести денежные средства.

Больше всего жалоб поступает из Санкт-Петербурга (8%), Москвы (6%), Ямало-Ненецкого автономного округа и Тверской области (5%), Нижегородской области (4%).

Жалобы на работу банковских приложений

На 16:38 мск также наблюдались сбои в работе Сбербанка и Т-банка, сообщили в Downdetector.

Всего за час на сложности с переводом денежных средств оставили жалобы 586 и 458 пользователей соответственно.

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