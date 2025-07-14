Акции ЮГК росли почти на 20% после возобновления торгов на Мосбирже

По данным на 10:00 мск, акции компании росли до 0,57 рубля за бумагу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Акции ЮГК в начале основной торговой сессии на Московской бирже росли почти на 20% после возобновления торгов акциями компании, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 10:00 мск, акции ЮГК росли на 19,55%, до 0,57 руб. за бумагу. К 10:17 мск бумаги компании замедлили рост и находились на уровне 0,5518 руб. за акцию (+15,73%).

Торги акциями ЮГК были приостановлены Банком России 4 июля из-за сильной волатильности. 11 июля Московская биржа и СПБ Биржа сообщили, что с 14 июля возобновят торги акциями ЮГК в связи с отменой предписания Банка России.

Решение суда

Советский районный суд Челябинска 11 июля 2025 года удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии в пользу государства акций "Южуралзолота", принадлежащих президенту компании Константину Струкову. Дело слушалось в закрытом режиме.

В доход Российской Федерации суд обратил принадлежащие Константину Струкову 149 млрд 816 млн 288 тыс. 208 штук обыкновенных акций ПАО "Южуралзолото группа компаний". Кроме того, суд обратил в доход государства, принадлежащие тому же ответчику 100% долей в уставном капитале ООО "Управляющая компания "ЮГК".

В иске отмечалось, что Струков, являясь с 2000 года депутатом заксобрания региона, а с 2017 года - заместителем председателя заксобрания, в нарушение запрета заниматься предпринимательской деятельностью через процедуру банкротства завладел имуществом ранее возглавляемой им компании "Южуралзолото", создав ПАО "Южуралзолото группа компаний" (ПАО "ЮГК"). В иске замгенпрокурора РФ требовал обратить в собственность государства 100% долей в ООО "Управляющая компания "ЮГК" и акции ПАО "ЮГК", принадлежащие Струкову и его дочери.

О компании

ЮГК - один из крупнейших золотодобытчиков в РФ, активы производителя расположены в Челябинской области, Республике Хакасия и Красноярском крае.