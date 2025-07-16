Бывший советник министра обороны Соединенных Штатов отметил, что некоторые государства "теперь ведут дела друг с другом в собственных валютах"

НЬЮ-ЙОРК, 16 июля. /ТАСС/. Страны отказываются от доллара и переходят на ведение торговли в национальных валютах. Это грозит США изоляцией, полагает бывший советник министра обороны США, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

"Некоторые страны теперь ведут дела друг с другом в собственных валютах. Япония и Китай, Россия и Китай, Иран и Китай, - написал он в X. - Они уходят от доллара, и Америка оказывается в изоляции".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтону придется учитывать, что доверие к доллару в мире упало и что роль валюты подорвана на долгие годы.