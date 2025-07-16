К аэропорту можно подъехать бесплатно на 15 минут

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Минимальная стоимость парковки в аэропорту Геленджика, где с 18 июля возобновят полеты, за час пребывания автомобиля составит 300 рублей. Бесплатно можно подъехать к аэропорту на 15 минут, сообщается на сайте аэропорта.

"Первые 15 минут льготный период стоянки (с 1-й по 15-ю минуту с момента первоначального въезда) - бесплатно. Один час (с 16-й минуты первоначального въезда/с 1-й минуты повторного въезда по 60-ю минуту) - 300 рублей", - говорится на сайте.

Два часа стоянки обойдутся автомобилистам в 500 рублей, три часа - в 600 рублей. Если оставить машину на сутки, то стоимость парковки составит 700 рублей.

Также аэропорт предоставляет более дорогостоящие услуги, такие как стоянка на территории второй линии проезда и стоянка на территории ВИП парковки (в том числе служебной зоны).

О возобновлении работы аэропорта Геленджика Росавиация объявила 9 июля, с 18 июля регулярные рейсы в город-курорт начнет выполнять "Аэрофлот". С 25 июля полеты станут ежедневными.