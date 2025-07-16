По-настоящему серьезные рестрикции могут вызвать рост цен на нефть на глобальных рынках, что приведет к "инфляционному шоку" в самих Соединенных Штатах, пишет журнал

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Международные инвесторы не верят угрозам президента США Дональда Трампа ввести жесткие вторичные санкции против России. Об этом сообщил британский журнал The Economist.

Согласно изданию, в теории Трамп может ввести против РФ санкции, которые приведут к заметному снижению доходов Москвы от экспорта нефти. Однако, как добавил журнал, по-настоящему серьезные рестрикции могут вызвать рост цен на сырье на глобальных рынках, что приведет к "инфляционному шоку" в самих Соединенных Штатах. The Economist отметил, что угрозы санкций со стороны Трампа нельзя считать убедительными, учитывая нежелание Белого дома вступать в полномасштабную торговую войну с КНР и продолжающиеся переговоры с Индией. Именно на эти две страны приходится основная часть экспорта российской нефти.

Кроме того, издание назвало ненадежной новую договоренность вашингтонской администрации с НАТО о том, что страны - члены альянса закупят американское вооружение для нужд Украины. В то же время журнал подчеркнул, что эта сделка позволит европейским странам "купить время" и нарастить собственное производство оружия.

14 июля Трамп сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Он также сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО.