В пресс-службе филиала "Калининградской ТЭЦ-2" сообщили, что отключение было вызвано коротким замыканием

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Отключение генераторов энергоблоков произошло на Прегольской ТЭС. Оно было вызвано внешним коротким замыканием, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала "Калининградской ТЭЦ-2".

"В следствие возникновения внешнего короткого замыкания действием технологических защит произошло отключение генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС. Из-за отключения генерирующего оборудования произошло кратковременное снижение частоты и ограничение мощности потребителей", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что сейчас ведется последовательное подключение энергоблоков к системе для восстановления электроснабжения потребителей в регионе. На данный момент причины технологического сбоя выясняются.