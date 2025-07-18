Такое решение обеспечит бесперебойный доступ к энергоресурсам в периоды глобальной турбулентности, заявил министр нефти и газа страны Хардип Сингх Пури

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 июля. /ТАСС/. Индия, покупающая сырую нефть у России, расширила источники импорта с 27 до 40 стран. Об этом заявил министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури на конференции в Нью-Дели.

"Такая диверсификация является ключевой мерой для обеспечения бесперебойного доступа к энергоресурсам в периоды глобальной турбулентности", -- подчеркнул министр.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта (превышает 85%). Индийские НПЗ закупают сырье более чем в трех десятках стран, в том числе в России. Как ранее заявлял в интервью ТАСС Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля РФ в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.

14 июля Трамп выступил в Белом доме с анонсированным заявлением по украинскому урегулированию. Он сообщил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине.