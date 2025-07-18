Рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" на самолете Airbus A321

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Первый с 2022 года регулярный рейс из Москвы вылетел в Геленджик после снятия ограничений на работу аэропорта, следует из данных онлайн-табло Шереметьево.

Самолет вылетел в 11:34 мск. Время в пути составит около четырех часов. Рейс выполняет авиакомпания "Аэрофлот" на самолете Airbus A321 вместимостью 183 пассажира.

"Первый рейс "Аэрофлота" SU1082 из Москвы в Геленджик вылетел по расписанию с практически полной загрузкой", - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

В соответствии с расписанием авиаперевозчика рейсы между Москвой и Геленджиком в июле будут выполняться ежедневно, с 1 августа их частота увеличится до двух раз в сутки, с 8 августа по 12 октября - до трех.

С 13 по 25 октября количество рейсов вновь сократится до двух в сутки. Кроме "Аэрофлота", выполнять рейсы в Геленджик будут S7 из Москвы и Новосибирска, Smartavia - из Санкт-Петербурга и "Уральские авиалинии" - из Москвы. Авиакомпания Red Wings пока прорабатывает возможность запуска рейсов в Геленджик. Даже в условиях авиационных ограничений Геленджик входил в топ-3 курортов Краснодарского края. В 2024 году его посетило рекордное количество отдыхающих - более 4,4 млн человек. В текущем году, еще до объявления об открытии аэропорта, бронирование гостиниц и отелей на лето превышало 70%.

После начала специальной военной операции на Украине были запрещены полеты в 12 аэропортов РФ.

По-прежнему ограничена работа воздушных гаваней Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.