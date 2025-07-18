В пресс-службе компании рекомендовали обращаться за комментариями непосредственно к миллиардеру

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Разработчик систем управления и обработки данных "Группа Arenadata" функционирует в штатном режиме и компании ничего не известно об обстоятельствах ареста миллиардера Сергея Мацоцкого. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Группа Arenadata" функционирует в штатном режиме, нам ничего об указанных в прессе обстоятельствах неизвестно", - рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что за комментариями по данному делу необходимо обращаться непосредственно к Мацоцкому.