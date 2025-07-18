"БФТ холдинг" опроверг принадлежность миллиардеру Мацоцкому

Мажоритарным владельцем дочерних и зависимых обществ компании является ПАО "Ростелеком"

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Российский разработчик программного обеспечения "БФТ холдинг" опроверг информацию о какой-либо принадлежности компании и ее дочерних организаций к миллиардеру Сергею Мацоцкому или его компаниям. Об этом говорится в письме компании, поступившем в ТАСС.

"В настоящее время ПАО "Ростелеком" владеет 100% долей (в том числе через подконтрольных ему лиц) в уставном капитале ООО "БФТ-холдинг" и является мажоритарным владельцем вышеперечисленных дочерних и зависимых обществ ООО "БФТ-золдинг" через подконтрольных ему лиц. Любые иные сведения относительно участников ООО "БФТ-холдинг" и его дочерних и зависимых обществ, а ровно и в отношении бенефициарных владельцев не соответствует действительности", - сказано в письме.