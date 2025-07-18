Артемий Лебедев призвал запретить WhatsApp в РФ и использовать вместо него Max

При этом запрет Telegram в России не требуется, отметил дизайнер

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. WhatsApp должен быть официально запрещен в России: этот мессенджер не нужен россиянам, а его место как национального мессенджера должна занять новая российская платформа Max, убежден дизайнер Артемий Лебедев.

"Мое личное пожелание - чтобы родное государство запретило WhatsApp, потому что он не нужен, - заявил дизайнер в обзоре новостей во "ВКонтакте". - Ну и, соответственно, Max займет [в России] место национального мессенджера".

При этом, по словам Лебедева, запрещать не менее популярный в РФ мессенджер не требуется: "Это неплохая платформа, к которой мы пока что привыкли. А Max должен победить Telegram в честной борьбе".

Он отметил, что новая отечественная платформа уже заняла первое место среди социальных сетей в магазине приложений AppStore. "Это замечательно, поздравляю, это очень хорошее достижение - в такие короткие сроки приложение стало настолько популярным", - подчеркнул Лебедев и добавил, что востребованность платформы с каждым днем будет только расти.