У организации нет активов за рубежом, а клиентов обслуживают внутри России, отметил представитель компании

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Санкции ЕС в отношении Ozon Банк не повлияют на деятельность компании, банк работает в стандартном режиме. Об этом сообщил ТАСС представитель Оzon Банк.

"Мы продолжаем работать в стандартном режиме. <…> У банка нет активов за рубежом, операций за пределами страны он не ведет, своих клиентов обслуживает внутри России, системой SWIFT не пользуется - использует только российскую финансовую инфраструктуру. Поэтому санкционные меры на Ozon Банк никак не повлияют", - сказал он.

Представитель компании также отметил, что санкции введены только в отношении Ozon Банка, они не распространяются на другие юрлица и бизнес Ozon. Банк также не участвует в капитале каких-либо компаний группы.

В своем телеграм-канале компания уточнила, что торги акциями Ozon продолжаются в обычном режиме, планы по переезду в Россию остаются в силе.

Приложение Ozon Банка по-прежнему можно скачать, но есть вероятность, что его удалят из App Store и Google Play. "Мы уже работаем над тем, чтобы клиенты могли скачать его на любые устройства, если так случится. А сейчас рекомендуем скачать приложение для iOS и Android, если у вас его еще нет", - добавили в Ozon.

Ранее Евросоюз ввел санкции против 22 российских банков, включая Ozon Банк.