Средства пойдут на частичное возмещение расходов аэропортов, процентов по кредитам или договорам займов в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Росавиация готова приступить к предоставлению субсидий аэропортам, расположенным в центральных и южных регионах, где действует режим временного ограничения на полеты. Новые средства господдержки позволят сохранить квалифицированный персонал и обеспечить функционирование инфраструктуры в операционном состоянии, сообщила замруководителя Росавиации Наталья Андрианова.

Накануне на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано распоряжение правительства, согласно которому Росавиация получит почти 6,4 млрд рублей для субсидий аэропортам Юга и Центральной России, которые временно не принимают и не отправляют гражданские рейсы.

"Подготовительная работа с операторами временно закрытых аэропортов проведена. Готовы приступить к предоставлению им субсидий. Новые средства господдержки позволят аэропортам продолжать успешно решать две основные задачи: сохранять квалифицированный персонал и обеспечивать функционирование инфраструктуры в операционном состоянии", - заявила Андрианова, ее слова приводятся в сообщении регулятора.

Средства пойдут на частичное возмещение расходов аэропортов, процентов по кредитам или договорам займов в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года.

Одно из требований для получения субсидии - отсутствие значительного сокращения штата сотрудников. В частности, численность персонала на момент ее получения не должна быть меньше более чем на 10% по сравнению с данными на 1 января 2022 года.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство России дополнительно направит аэропортам в центральных и южных регионах страны более 6 млрд рублей. По его словам, благодаря таким мерам сохраняется работоспособность этих аэропортов и готовность возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с полетными условиями. На частичное компенсирование расходов воздушных гаваней, которые приостановили обслуживание гражданских рейсов, правительство уже направило около 27 млрд рублей.