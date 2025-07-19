Во Внуково нет очередей и скоплений людей после снятия ограничений

В аэропорту сообщили, что осуществляется организация вылетов задержанных самолетов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Очередей и скоплений в аэропорту Внуково после снятия временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов нет, сообщил аэропорт в Telegram-канале.

"Временные ограничения на выполнение полетов во Внуково сняты. <…> На данный момент очередей и скоплений людей в терминале нет. В настоящее время осуществляется организация вылетов задержанных воздушных судов", - говорится в сообщении.

Там добавили, что сотрудники аэропорта и авиакомпаний предпринимают все необходимые меры, чтобы минимизировать неудобства, причиненные пассажирам, и оперативно восстановить полноценную работу.

"Задействовано максимальное количество персонала и производственных ресурсов для скорейшего возвращения к привычному расписанию полетов", - отметили в аэропорту.

Росавиация ранее вводила временные ограничения в аэропорту Внуково.