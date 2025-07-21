Гендиректор научно-производственного центра Алексей Чадаев отметил, что "интерес из недружественных стран сильно опережает интерес из стран дружественных"

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Представители зарубежных стран заинтересовались российским оптоволоконным FPV-дроном "Князь Вандал Новгородский". Об этом ТАСС в интервью сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

"Интерес из недружественных стран сильно опережает интерес из стран дружественных, но таковой тоже имеется. Недавно проходила закрытая выставка, о которой даже упоминал президент РФ, где демонстрировались разные изделия отечественного дроностроя и в том числе "Князь Вандал Новгородский". Несколько лидеров зарубежных стран, главы государств смотрели на наш дрон. Потом им говорили, что это невзрачное с виду изделие за девять месяцев сожгло примерно две армии их страны в денежном эквиваленте. На них это производило сильное впечатление. Сейчас начинают приезжать разные представители этих зарубежных стран, поэтому, конечно, разговор идет", - сказал Чадаев.

Глава "Ушкуйника" также рассказал о преимуществах аппарата. "Князь Вандал" ничем не выделяется на фоне гораздо более пафосных, дорогих и высокотехнологичных изделий. Он просто дешевый, с очень хорошей связью и камерой. Это позволяет оператору очень точно выбирать место поражения, офицеру - включенно управлять боем, а производителю - производить аппарат быстро, много и массово", - отметил Чадаев.

FPV-дрон - разработка резидентов НПЦ "Ушкуйник". Аппарат был впервые применен в августе 2024 года - после начала вторжения ВСУ в Курскую область. Дрон не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы и позволяет выполнять различные задачи.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.