НПЦ также может заняться созданием беспилотного парома для пересечения водных преград, рассказал гендиректор предприятия Алексей Чадаев

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Российские специалисты ведут испытания по применению аэростатов в качестве "зоркого забора", выявляющего украинские беспилотники при пересечении границы России. Об этом ТАСС в интервью сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

"Я делаю большую ставку на аэростаты, которые оснащаются оборудованием и подвешиваются на тросе. Получается зоркий забор, позволяющий узнавать о том, что на территорию России летит дальнолет не тогда, когда он подлетает к Москве, а тогда, когда дрон пересекает границу. Потому что стандартное ПВО не очень-то это может, поскольку работает на высоте от 150 м, а украинские дальнолеты летят ниже, условно, под радарами. Поэтому зачастую мы узнаем об этих атаках, когда дроны находятся уже глубоко на территории России. Испытания по этому проекту уже ведутся", - сказал Чадаев.

По его словам, также НПЦ может заняться созданием беспилотного парома для пересечения водных преград. "Это беспилотная грузоподъемная платформа, которая умеет сама ходить от маяка к маяку, от берега к берегу, управляясь с пульта или внешнего устройства без водителя. Это часто бывает эффективнее, чем строить понтонный мост, который все равно уничтожит противник, как только его увидит", - отметил Чадаев.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.