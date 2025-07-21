В РЖД отметили, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Более 50 поездов формирования Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) и "Гранд сервис экспресс" (ГСЭ) идут с задержками из-за происшествия на станции Каменоломни в Ростовской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале РЖД.

"В связи с происшествием на станции Каменоломни в Ростовской области с задержками идут более 50 поездов формирования ФПК и "Гранд сервис экспресс", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.