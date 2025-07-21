"Камаз" поставит спецтехнику на сумму более 3,7 млрд рублей для ВСМ

Автопроизводитель отправит 149 самосвалов, более 50 бетоносмесителей, а также топливозаправщики, седельные тягачи, поливомоечные машины и вахтовые автобусы

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Камаз" поставит ГК "Нацпроектстрой" более 400 единиц специальной техники на сумму более 3,7 млрд рублей для работы на объектах строительства первой высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщается в Telegram-канале автопроизводителя.

"ПАО "Камаз" поставит в адрес Группы компаний "Нацпроектстрой" более 400 единиц спецтехники на сумму свыше 3,7 млрд рублей для работы на объектах строительства первой в стране высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.

Так, до конца 2025 года "Камаз" отправит 149 самосвалов, более 50 бетоносмесителей, а также топливозаправщики, седельные тягачи, поливомоечные машины и вахтовые автобусы.

"Мы готовы поставить необходимую спецтехнику и оказать содействие в реализации этого важного для страны проекта. Уверен, что консолидация усилий ведущих российских компаний позволит в короткие сроки достичь приоритетные цели в рамках строительства первой в стране высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург", - отметил генеральный директор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, слова которого приводятся в сообщении.

По словам гендиректора "Нацпроектстроя" Алексея Крапивина, для реализации этого крупнейшего инвестиционного проекта компания наращивает не только технические мощности, но и кадровые. Так, на объекты ВСМ планируется привлечь порядка 40 тыс. специалистов.

О первой в России ВСМ

На первом этапе высокоскоростная железнодорожная магистраль соединит Санкт-Петербург и Москву, проект реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Магистраль предназначена для пассажирского движения. Она пройдет по территории шести российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областей. Поезда будут ходить с интервалом в 15 минут. Согласно расчетам, к 2030 году пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Москвой составит около 23 млн человек в год.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.