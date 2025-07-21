Приоритетом остается безопасность пассажиров, заявили в Минтрансе

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минтранс и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами работают над стабилизацией расписания полетов после периодически вводимых ограничений в аэропортах центральной России 19-21 июля, сообщается в Telegram-канале Минтранса.

"Авиагавани страны постепенно входят в график: приоритетом остается безопасность пассажиров. Минтранс России и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами продолжают работать над тем, чтобы отечественный воздушный транспорт как можно скорее вошел в регулярное расписание полетов", - говорится в сообщении.