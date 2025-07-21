Что известно о ситуации в российских аэропортах на фоне ограничений

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание полетов к вечеру 22 июля, другие авиаперевозчики - до конца 21 июля, сообщила Росавиация.
ТАСС собрал основное о ситуации в аэропортах на фоне ограничений.
Отмены и задержки рейсов
- Все российские аэропорты, кроме авиагавани Калуги, принимают и отправляют рейсы.
- Более 110 рейсов было отменено в аэропортах московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - и Пулково, 203 - задержано более чем на два часа из-за ограничений, следует из данных Росавиации на 08:00 мск 21 июля.
- С 08:00 мск 20 июля до 08:00 мск 21 июля на запасные аэродромы ушли 59 самолетов, что ниже на 56% по отношению к показателю за 19-20 июля.
- В частности, на запасные аэродромы отправились 36 самолетов, следовавших в Шереметьево, 19 - во Внуково, 3 - в Домодедово, 1 - в Жуковский.
Возвращение в график
- Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание полетов к вечеру 22 июля, другие авиаперевозчики - до конца 21 июля, говорится в сообщении Росавиации.
- Минтранс и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами работают над стабилизацией расписания полетов после периодически вводимых ограничений в аэропортах центральной России 19-21 июля, сообщается в Telegram-канале министерства.
Помощь пассажирам
- Всего за 19-20 июля было размещено в гостиницах 14 тыс. пассажиров, предоставлено 77 тыс. ваучеров на напитки и 48 тыс. ваучеров на питание, сообщила Росавиация.
- Аэропорты московского авиаузла - Шереметьево, Внуково и Домодедово - обеспечивают пассажиров и посетителей водой бесплатно, говорится в сообщениях авиагаваней.
- Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с отменой и задержками рейсов в российских аэропортах.
- Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями.
- Прокуроры проводят анализ состояния законности по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов. Также они осуществляют надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов.
О ситуации с ограничениями
- С 19 по 21 июля вводились ограничения на работу аэропортов центральной части России.
- В частности, столичные аэропорты приостанавливали прием и выпуск самолетов несколько раз.
- В связи с этим авиаперевозчики были вынуждены корректировать расписания полетов.
- Сейчас сотрудники аэропорта и авиакомпания принимают меры для восстановления штатного режима работы.