Что известно о ситуации в российских аэропортах на фоне ограничений

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание полетов к вечеру 22 июля, другие авиаперевозчики - до конца 21 июля, сообщила Росавиация.

ТАСС собрал основное о ситуации в аэропортах на фоне ограничений.

Отмены и задержки рейсов

Все российские аэропорты, кроме авиагавани Калуги, принимают и отправляют рейсы.

Более 110 рейсов было отменено в аэропортах московского региона - Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский - и Пулково, 203 - задержано более чем на два часа из-за ограничений, следует из данных Росавиации на 08:00 мск 21 июля.

С 08:00 мск 20 июля до 08:00 мск 21 июля на запасные аэродромы ушли 59 самолетов, что ниже на 56% по отношению к показателю за 19-20 июля.

В частности, на запасные аэродромы отправились 36 самолетов, следовавших в Шереметьево, 19 - во Внуково, 3 - в Домодедово, 1 - в Жуковский.

Возвращение в график

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание полетов к вечеру 22 июля, другие авиаперевозчики - до конца 21 июля, говорится в сообщении Росавиации.

Минтранс и Росавиация совместно с авиакомпаниями и аэропортами работают над стабилизацией расписания полетов после периодически вводимых ограничений в аэропортах центральной России 19-21 июля, сообщается в Telegram-канале министерства.

Помощь пассажирам

Всего за 19-20 июля было размещено в гостиницах 14 тыс. пассажиров, предоставлено 77 тыс. ваучеров на напитки и 48 тыс. ваучеров на питание, сообщила Росавиация.

Аэропорты московского авиаузла - Шереметьево, Внуково и Домодедово - обеспечивают пассажиров и посетителей водой бесплатно, говорится в сообщениях авиагаваней.

Генпрокуратура России взяла на контроль ситуацию с отменой и задержками рейсов в российских аэропортах.

Транспортным и территориальным прокурорам поручено организовать мобильные приемные, куда пассажиры могут обращаться по вопросам нарушения их прав и оказания соответствующих услуг авиакомпаниями.

Прокуроры проводят анализ состояния законности по вопросу цен на воду и другие продукты первой необходимости на территории аэропортов. Также они осуществляют надзор за работой основных узловых железнодорожных вокзалов.

О ситуации с ограничениями