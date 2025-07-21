"Аэрофлот" намерен войти в расписание к вечеру 22 июля

Другие авиакомпании войдут в расписание до конца дня, сообщила Росавиация

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание полетов к вечеру 22 июля, другие авиаперевозчики - до конца дня, говорится в сообщении Росавиации.

"Авиакомпания "Аэрофлот" планирует войти в расписание к вечеру вторника (22 июля 2025 года). Другие авиаперевозчики сообщили о незначительных задержках рейсов (до 3-х часов) и планируемом вхождении в расписание до конца текущих суток", - отмечается в сообщении.

Ранее "Аэрофлот" сообщал, что продолжает корректировать расписание рейсов в связи с периодическим вводом временных ограничений в аэропорту Шереметьево 20 и 21 июля.