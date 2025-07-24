Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев отметил, что при этом всех беспокоят долгосрочные тренды, которые выглядят неоднозначно

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Алмазная отрасль не находится в полномасштабном кризисе, реальная ситуация складывается лучше прогнозов, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра финансов РФ Алексей Моиссеев.

"Реальная ситуация не так плоха, как мы предполагали. Нужно учитывать приостановку продаж, которую крупнейшие алмазодобывающие компании осуществили в конце прошлого года. Полномасштабного кризиса, как в 2020 году, не наблюдается", - сказал он.

Моисеев отметил, что при этом всех беспокоят долгосрочные тренды, которые выглядят неоднозначно. "Видим новых игроков на рынке, особенно Индию, которая становится значительным потребителем бриллиантов. Считаю, что текущая ситуация на сегодняшний день неплохая. Как обычно бывает в кризисные периоды - "слабые игроки уйдут, а сильные останутся". Сильные игроки смогут потом от этого получить преимущество", - указал он.