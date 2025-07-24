Министр иностранных дел Венгрии отметил, что такое поведение Киева вызывает сомнения в искренности призывов к солидарности

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто раскритиковал действия Украины, заявив, что блокировка транзита газа через ее территорию поставила под угрозу энергетическую безопасность региона. Свою точку зрения он выразил в интервью ТАСС.

"Трубопровод "Турецкий поток" работает на полную мощность - и не без оснований. У нас есть долгосрочный контракт, плюс мы закупаем газ на спотовом рынке, плюс Словакия теперь получает газ через Венгрию, потому что Украина была "достаточно любезна" - в кавычках, конечно, - чтобы заблокировать транзит через свою территорию, поставив под угрозу энергетическую безопасность всего центрально-европейского региона", - отметил Сийярто.

По его словам, такое поведение Киева вызывает сомнения в искренности призывов к солидарности. "Так что когда мы говорим о солидарности, не уверен, что по обе стороны границы это слово понимается одинаково", - добавил министр.

Братислава настаивала на сохранении транзита российского газа через Украину, власти которой остановили поставки с начала текущего года. Сейчас Словакия получает энергетическое сырье из РФ по трубопроводу "Турецкий поток", но его объем составляет менее половины импорта газа в республику.