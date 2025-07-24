На участие в конкурсах Форума развития малых городов РФ подали более 500 заявок

В рамках деловой программы мероприятия будут объявлены победители Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщил глава Минстроя Ирек Файзуллин

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Более 500 конкурсных заявок из 81 региона России подано для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, а также в конкурсе для субъектов Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках форума "Развитие малых городов и исторических поселений" в 2025 году. Об этом говорится в сообщении Минстроя РФ со ссылкой на его главу Ирека Файзуллина.

"Сегодня на рассмотрении экспертов находятся 535 конкурсных заявок: 424 заявки поступили из 70 регионов страны на Всероссийский конкурс, 111 заявок - от 11 регионов ДФО", - приводятся в сообщении слова Файзуллина.

По словам министра, в рамках деловой программы форума будут объявлены победители Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, а также IV Конкурса для субъектов ДФО. В этом году к участию в конкурсе допустили малые города и исторические поселения, а также опорные населенные пункты с численностью населения до 300 тыс. человек. Также включены условия, направленные на повышение эффективности реализации проектов.

В прошлом году форум "Развитие малых городов и исторических поселений" проходил в Калуге. В этом году он пройдет с 19 по 21 августа в Казани. Деловая программа включает выставки, пленарную сессию, интерактивные мероприятия. В рамках мероприятия запланирован II Всероссийский молодежный форум "Молодежь и городская среда".

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