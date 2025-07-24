Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона утверждает, что продажа будет "соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности"

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил продажу Украине оборудования для систем ПВО на сумму $180 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как следует из заявления, киевское руководство ранее "направило запрос на приобретение оборудования и услуг с целью подготовки [персонала], обслуживания и восстановления имеющихся систем ПВО американского производства". Сделка оценивается в общей сложности в $180 млн.

В документе утверждается, что продажа Украине оборудования и оказание услуг послужит "укреплению ее возможности отражать нынешние и будущие угрозы". При этом американские власти утверждают, что продажа будет "соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности".

"Предполагаемая продажа этого оборудования и услуг не нарушит базовый баланс сил в регионе", - утверждается в заявлении. Основными подрядчиками выступят американские компании Sierra Nevada Corporation и V2X, Inc., а также базирующиеся на Украине Radionix и Systems Electronic Export. В документе поясняется, что "реализация предполагаемой сделки не потребует отправки на Украину дополнительных представителей правительства США или подрядчиков".