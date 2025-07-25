При этом аналитики отметили, что регулятор в своем решении не дал сигнала по поводу дальнейшей динамики ставки

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Осенью движение ключевой ставки Банка России может продолжиться вниз, но будет не таким резким, как в июле. Об этом ТАСС рассказали опрошенные аналитики. При этом они отметили, что ЦБ в своем решении не дал сигнала по поводу дальнейшей динамики ставки.

ЦБ РФ 25 июля второй раз подряд снизил ключевую ставку, на этот раз сразу на 2 процентных пункта (п. п.), ссылаясь на более быстрое, чем ожидалось, снижение инфляционного давления и замедление роста внутреннего спроса.

По мнению инвестиционного стратега "Гарда капитал" Александра Бахтина, осенью движение ставки вниз продолжится, но будет не таким резким, как в июле. "В условиях крупного дефицита бюджета и рисков того, что расходы будут расти, осенью мы можем не увидеть столь же быстрого падения инфляции, и у ЦБ попросту не будет причин для столь решительных действий. Для инвесторов и вкладчиков все это означает, что сейчас - лучшее время для фиксации пока еще высоких ставок в облигациях, на депозитах и денежных фондах, а также интересное время для вложений в валютные инструменты, пока они еще дешевы. Снижение ставки будет давить на рубль, а значит, курсы иностранных валют могут развернуться в любой момент", - подчеркнул он.

В то же время, по его словам, в своем решении ЦБ не дал сигнала по поводу дальнейшей динамики ставки. "Регулятор явно не хочет усиливать проинфляционные и продевальвационные ожидания и пока не оставляет пространства для движения ставки вниз", - добавил он.

При этом главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев отметил, что годовая инфляция прошла свой пик в марте на уровне 10,3%, в июне замедлилась до 9,4% и к концу года снизиться до 5,6% к концу года. "Учитывая наш прогноз по инфляции на конец года в 5,6% и прогноз ЦБ по ставке в остаток года, мы ожидаем, что Банк России будет снижать ключевую ставку на каждом из оставшихся в этом году заседаний шагами по 100-200 б. п. до 14% к концу года. Мы полагаем, что Банк России на следующем заседании 12 сентября снизит ключевую ставку еще на 100-200 б. п., до 16-17%", - подчеркнул он. В банке "Русский стандарт" также прогнозируют в сентябре снижение ключевой ставки в пределах 100-200 б. п.

В "БКС мир инвестиций" считают, что к концу года ключевая ставка может опуститься до 14% годовых. В то же время, в SberCIB investment research считают, что с учетом текущих тенденций в экономике регулятор на сентябрьском заседании может снизить ставку еще на 200 б. п. до 16%, а к концу года - до 15%.