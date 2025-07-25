При этом напряженность на рынке труда за последнее время несколько снизилась, и все меньше компаний сообщают о дефиците кадров, отметила глава регулятора

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Напряженность на рынке труда несколько снизилась за последнее время, меньше компаний сообщают о дефиците кадров. Однако дефицит рабочих рук остается фактором риска ускорения инфляции, отметила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, напряженность на рынке труда за последнее время несколько снизилась, и все меньше компаний сообщают о дефиците кадров. Предприятия при этом планируют более умеренную индексацию оплаты труда в 2025 году.

"Безработица сохраняется на рекордно низком уровне, и дефицит рабочих рук остается фактором риска ускорения инфляции", - отметила Набиуллина.