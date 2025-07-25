Банк России допускает снижение ключевой ставки на отдельных заседаниях в 2025 году на 100 и 200 б.п. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
Она также отметила, что путь возвращения инфляции к цели в 4% еще не пройден до конца, однако первые результаты уже есть.
ТАСС собрал основные заявления главы ЦБ.
О ключевой ставке
- ЦБ должен "двигаться осторожно", принимая дальнейшие решения по ключевой ставке: "В основе замедления инфляции и возвращения экономики к более сбалансированному росту лежит именно жесткая денежно-кредитная политика".
- Банк России исходит из того, что бюджетное правило будет выполняться: "В случае изменения бюджетных планов может потребоваться корректировка траектории ключевой ставки".
- Регулятор допускает снижение ключевой ставки на отдельных заседаниях в 2025 году на 100 и 200 б.п., но и сохранение: "Пока мы предполагаем возможность разных шагов".
- Банк России не рассматривал сохранения ставки на сегодняшнем заседании, "предметно обсуждались" снижение ставки на 100 и 200 б.п.
- Регулятор намерен снижать ключевую ставку "постепенно, по мере снижения инфляции".
- Банк России будет готов скорректировать траекторию ставки в случае "кардинального ухудшения внешних условий".
- ЦБ будет снижать ключевую ставку так, чтобы не допустить нового витка инфляции: "Мы будем снижать ставку таким образом, чтобы этого витка инфляции не произошло".
- ЦБ не воспринимает призывы к снижению ключевой ставки со стороны как давление, принимает решение самостоятельно.
- Попытки давления на ЦБ с целью снизить ставку оказывали бы экономике "медвежью услугу", инфляция будет выше.
Об инфляции и росте цен
- "Безработица сохраняется на рекордно низком уровне, и дефицит рабочих рук остается фактором риска ускорения инфляции".
- Путь возвращения инфляции к цели в 4% "еще не пройден до конца": "Уже есть первые результаты, они позволили нам сегодня снова снизить ключевую ставку, плавно адаптируя степень жесткости денежно-кредитной политики к уменьшению инфляционного давления".
- Возвращение к цели по инфляции предполагает "устойчивое закрепление инфляции на низком уровне", а не несколько месяцев низкой инфляции.
- Целевой уровень инфляции в 4% является уровнем цен, который россияне "почти не замечают".
- Необходимо время, чтобы убедиться, что текущее снижение инфляции является "выздоровлением, а не просто снятием симптомов".
- Хотя текущие темпы роста цен приблизились к цели в 4%, "необходимо, чтобы эта тенденция закрепилась".
- Административное регулирование цен является тупиковым путем: "Я думаю, что мы в этом уже убедились, и, в том числе, на давнем, правда, собственном опыте".
- Инфляционные ожидания вполне материальны, исходя из них население принимает финансовые решения.
О российской экономике и санкциях
- Инвестиции в российскую экономику в 2025 году продолжат расти, "но темпы их роста будут ниже, чем предыдущие два года".
- Практика и опыт показали, что российский финансовый сектор достаточно устойчив к санкциям: "И мы проводим такую политику, чтобы эта устойчивость не снижалась".
О вкладах
- Темпы роста депозитов населения несколько снизилось с начала года: "При этом мы видим, что привлекательность сбережений, интерес к срочным вкладам остается высоким".
- Склонность населения к сбережению средств остается на исторически высоких уровнях.
- Депозиты останутся привлекательными для населения "еще долгое время", "ставки по депозитам будут оставаться выше инфляции".
О банковском секторе и ипотеке
- Банк России не видит необходимости в докапитализации крупных российских банков из-за потенциального навеса "плохих" долгов: "Банковский сектор прибыльный".
- Обсуждение возможности обращения некоторых крупных банков за господдержкой является необоснованными слухами.
- Ипотека в дальнейшем вряд ли будет расти темпами последних двух лет: "В последние полтора-два года рост ипотечного кредита был чересчур высоким, это был просто перегрев рынка. Что приводило к тому, что цены на жилье росли очень быстрыми темпами".
О бюджетной политике
- ЦБ не ожидает сюрпризов относительно параметров бюджетной политики.