25 июля, 15:21,
обновлено 25 июля, 15:35

Набиуллина: депозиты останутся привлекательными для населения еще долго

Глава ЦБ отметила, что ключевая ставка будет снижаться постепенно

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. ЦБ намерен снижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Читайте такжеСнижение ставки и замедление инфляции. О чем рассказала Набиуллина

"Депозиты, на наш взгляд, останутся привлекательными еще долгое время, несмотря на снижение ключевой ставки, потому что мы будем снижать ключевую ставку постепенно, по мере снижения инфляции, - сказала она. - И мы будем исходить из того, что ставки по депозитам будут оставаться выше инфляции, то есть они позволит обеспечить сохранность от обесценений за инфляцией сбережений граждан". 

Теги:
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна