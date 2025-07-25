Вместе с тем интерес к вкладам остается высоким, указала глава ЦБ РФ

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Темпы увеличения депозитов населения России несколько снизились с начала года, но интерес к вкладам остается высоким. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Темпы увеличения депозитов населения немного снизились с начала года, такое снижение темпов роста естественно по мере замедления роста денежной массы, кредитования и доходов. При этом мы видим, что привлекательность сбережений, интерес к срочным вкладам остается высоким", - сказала он.

Набиуллина также отметила, что склонность населения к сбережению средств остается на исторически высоких уровнях.