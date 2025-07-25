Глава ЦБ также отметила, что гиперинфляция России не грозит

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Необходимо время, чтобы убедиться, что текущее снижение инфляции в России - это "выздоровление, а не снятие симптомов", заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Если продолжать медицинскую аналогию, <...> то, на наш взгляд, нужно еще время, чтобы убедиться, что вот то снижение инфляции, которое происходит, - это выздоровление, а не просто снятие симптомов", - сказала Набиуллина. Она также отметила, что гиперинфляция России не грозит.

"Знаете, у центральных банков все-таки есть своя шкала для инфляции. Низкая - это та, которую люди почти не замечают. Для России это вблизи 4%, но во многих странах устанавливают именно как 2%", - добавила Набиуллина.

Она уточнила, что существуют "разные оттенки" высокой инфляции: от умеренно высокой, с которой сейчас выходим, до очень высокой, когда инфляция составляет десятки процентов.

По прогнозу ЦБ РФ, годовая инфляция в России в 2025 году снизится до 6-7% и вернется к целевому уровню 4% в 2026 году. По оценке на 21 июля она составила 9,2%.