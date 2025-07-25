Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что это возможно при условии, что это будет мешать достичь инфляции в 4% в 2026 году

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Банк России будет готов скорректировать траекторию ключевой ставки в случае кардинального ухудшения внешних условий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Если будет какое-то кардинальное ухудшение внешних условий такого масштаба, что будет мешать через этот валютный канал, через изменение курса достичь инфляции в 4% в 2026 году, мы, конечно, будем готовы скорректировать траекторию ставки", - сказала она.

По оценке ЦБ, укрепление рубля в основном объясняется эффектом жесткой денежно-кредитной политики. Валютный курс можно рассматривать как самостоятельный фактор влияния на инфляцию, когда это следствие внешних условий, например, колебаний экспорта, объяснила Набиуллина.

"Но укрепление этого года - это, прежде всего, проявление высоких рублевых ставок, жесткой денежно-кредитной политики", - подчеркнула глава ЦБ.