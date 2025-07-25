Набиуллина: давление на ЦБ по ставке оказывало бы экономике "медвежью услугу"

Глава Банка России пояснила, что общество могло бы решить, что ставка снижается не из-за сокращения инфляции

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Попытки давления на ЦБ снизить ключевую ставку оказывали бы экономике "медвежью услугу", заявила на пресс-коференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Разговоры о том, чтобы Центральный банк снизил ставку, несмотря на инфляцию, или что он снижает ставку, и это происходит под давлением, несмотря на инфляцию, - такие попытки давить на Центральный банк оказывали бы экономике, по сути, медвежью услугу. Почему? Потому что если происходит такое настойчивое давление, то в обществе могут расти опасения, что Центральный банк снизил ставку не потому, что устойчиво снижается инфляция, а потому что произошло такое давление, это сделано под давлением. А это значит, что инфляция все-таки будет выше", - сказала она.