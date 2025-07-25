Согласно указу, в случае улучшения результатов деятельности низкоэффективной организации, закрепленной за председателем райисполкома, ему могут выплатить премию, а в противном случае не будет доплаты за сложность, напряженность и интенсивность труда

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко усилил ответственность председателей райисполкомов за убыточные хозяйства и падеж скота. Об этом сообщило агентство БелТА.

Белорусский лидер подписал указ, который определяет подходы для повышения результативности работы низкоэффективных сельхозорганизаций. Согласно документу, для выхода таких организаций на прибыльную работу облисполкомам поручено принимать решения о закреплении за председателями райисполкомов по одной убыточной сельхозорганизации. Речь идет о хозяйствах, имеющих за отчетный год наибольший убыток от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и не обеспечивших выполнение норматива технологических потерь крупного рогатого скота.

В случае улучшения результатов деятельности низкоэффективной организации, закрепленной за председателем райисполкома, будет приниматься решение о выплате ему премии. А за невыполнение показателей не будет осуществляться доплата за сложность, напряженность и интенсивность труда, установленная в соответствии с законодательством.

Кроме того, указ предоставляет право председателю облисполкома по согласованию с президентом и в порядке, определенном законодательством, перевести председателя райисполкома на должность руководителя закрепленной за ним организации, которая не обеспечила выполнение показателей.

Ранее Лукашенко заявил о недопустимости падежа в животноводстве и посоветовал чиновникам не злить его.