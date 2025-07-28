Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что предприятие также займется утилизацией вредных отходов ТЭС

ДОНЕЦК, 28 июля. /ТАСС/. Амвросиевский цементный завод займется помолом отходов металлургического производства в Мариуполе и утилизацией вредных отходов ТЭС в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин после посещения предприятия вместе с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным.

"Расширяем производство на Амвросиевском цементном заводе. В планах ООО "Пик-цемент" - перестроить оборудование под помол шлака в Мариуполе и установить оборудование на ТЭС для забора и утилизации вредных отходов. У предприятия есть перспективы и ресурсы, чтобы стать ведущим по выпуску востребованной продукции не только для республики, но и для других российских регионов, поскольку производимые цементные смеси более прочные и дешевые по сравнению с аналогами", - написал Пушилин в Telegram-канале.

Он добавил, что завод закрывает 95% потребности региона в цементных смесях особой прочности. Спрос на продукцию есть в Ростовской области и Краснодарском крае. В марте на предприятии запустили новую производственную линию по смешиванию порошков, которую осмотрели Пушилин и Файзуллин.

По данным представителя предприятия, озвученным на опубликованном Пушилиным видео, в 2025 году планируется выпустить 1 млн тонн цемента, в 2024 этот показатель составил 750 тыс. тонн.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 25 июля сообщил, что шлак с мариупольского металлургического комбината "Азовсталь" задействуют в строительстве обхода приморского города.