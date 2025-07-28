По данным газеты, таиландской стороне, возможно, придется временно принять тарифную ставку Соединенных Штатов в 36%, пока не урегулируется приграничный конфликт с Камбоджей и не возобновятся переговоры

БАНГКОК, 28 июля. /ТАСС/. Эскалация конфликта на границе между Таиландом и Камбоджей ставит под угрозу заключение торгового соглашения между Бангкоком и Вашингтоном, которое находится на завершающей стадии. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на источник в таиландском правительстве.

По его словам, из-за обострения ситуации становится все менее вероятным, что соглашение будет подписано в установленные сроки. "Таиланду, возможно, придется временно принять тарифную ставку [США] в размере 36%, пока не будет урегулирован приграничный конфликт [с Камбоджей] и не возобновятся переговоры", - подчеркнул собеседник издания. Источник также отметил, что хотя ряд других стран рискует не успеть с выполнением условий Вашингтона до 1 августа, для Таиланда и Камбоджи задержка носит особый характер, так как напрямую связана с продолжающимися военными столкновениями на границе.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил, что Белый дом не будет вести торговые переговоры с Таиландом и Камбоджей, пока стороны не прекратят боевые действия.

Вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы утром 24 июля около 07:30 (03:30 мск) недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. ВС Таиланда сообщили, что применили истребители для ударов по позициям камбоджийских сил в ответ на применение ими тяжелого вооружения по жилым домам и больницам на территории Таиланда. В камбоджийском Минобороны сообщили, что армия действует в рамках самообороны, отвечая на вторжение войск Таиланда.