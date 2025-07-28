Франсуа Байру заявил, что Альянс, созданный с целью защиты собственных ценностей и интересов, пошел на подчинение Соединенным Штатам

ПАРИЖ, 28 июля. /ТАСС/. Заключение торгового соглашения с США стало "черным днем" для Европейского союза. Об этом заявил премьер-министр Франции Франсуа Байру.

"Соглашение [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен с [президентом США] Дональдом Трампом стало черным днем для Евросоюза. Альянс, созданный с целью защиты собственных ценностей и интересов, пошел на подчинение Соединенным Штатам", - написал Байру в X.

Ранее лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен раскритиковала сделку, назвав ее "полным провалом для Европы".

В воскресенье Трамп заявил после встречи с фон дер Ляйен, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории.