В аэропорту призвали сделать возврат или поменять билеты дистанционно

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево указал пассажирам отмененных рейсов "Аэрофлота" из-за сбоя информационных систем покинуть чистую зону перед вылетом, а возврат или обмен билетов произвести дистанционно. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"В связи с отменой рейсов пассажирам необходимо покинуть чистую зону перед вылетом, пребывать в терминалах аэропорта нецелесообразно. Сделать возврат или поменять билеты следует дистанционно", - говорится в сообщении.

Также пассажирам отмененных рейсов необходимо обратиться в зал выдачи багажа, чтобы забрать зарегистрированный багаж. В аэропорту отметили, что оказывают поддержку пассажирам. Так, во всех терминалах организовано круглосуточное информирование, бесплатная питьевая вода, также круглосуточно и бесплатно работают комнаты матери и ребенка, детские зоны и 24/7 и бесплатно принимают отдельные залы пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

"Аэропорт Шереметьево оказывает необходимую поддержку авиакомпаниям "Аэрофлот" и "Россия" по регистрации и обслуживанию пассажиров. Во взаимодействии с авиаперевозчиками предпринимает меры по стабилизации ситуации", - добавили в аэропорту.

Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, что в работе информационных систем произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов, а также в связи со сбоем ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. На данный момент известно об отмене 49 пар рейсов.