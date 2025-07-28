По данным агентства, наличие органохлоридов выявили до поступления партии на нефтеперерабатывающий завод

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Австрийская энергетическая компания OMV выявила загрязнение органическими хлоридами в предназначенной для нее партии азербайджанской нефти. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным агентства, загрязнение было выявлено до поступления партии на нефтеперерабатывающий завод.

24 июля британская BP и итальянская Eni сообщили об аналогичном загрязнении в партиях сырья из Азербайджана, поступающего в Турцию по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан. Наличие в нефти органохлоридов способно нанести ущерб оборудованию на НПЗ.

По данным агентства Bloomberg, проблемы с загрязнением повлияли на стоимость азербайджанской нефти. На прошлой неделе две партии марки Azeri Light были, по сведениям трейдеров, проданы по самым низким ценам за последние несколько лет.