В пресс-службе аэропорта сообщили, что задержки связаны с производственными причинами у разных авиакомпаний

СОЧИ, 29 июля. /ТАСС/. Вылет восьми рейсов задерживается в международном аэропорту Сочи. Задержки связаны с производственными причинами у разных авиакомпаний, сам аэропорт работает штатно, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Задержки (более двух часов) связаны с производственными причинами у разных авиакомпаний. На вылет задержано восемь рейсов", - сказали в пресс-службе сочинского аэропорта.

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" отменила 49 пар рейсов в Москву и в обратном направлении в связи со сбоем информационных систем, сообщил ранее авиаперевозчик. В пресс-службе Генпрокуратуры России отметили, что причиной сбоя в информационной системе "Аэрофлота" стала хакерская атака. В аэропорту Сочи 28 июля были отменены несколько рейсов перевозчика в московском направлении.