Она составляла 64,557 тыс. рублей за тонну

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Стоимость бензина марки "Регуляр-92" уменьшилась более чем на 1,5% после введения правительством РФ запрета на экспорт бензина для производителей до конца августа. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена бензина Аи-92 снизилась на торгах во вторник на 1,57%, до 64,557 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 также подешевел - на 0,72%, до 74,717 тыс. рублей за тонну.

Летний дизель снизился в цене на 0,2%, до 57,824 тыс. рублей за тонну, а топочный мазут подешевел на 1,71%, до 25,086 тыс. рублей за тонну. Стоимость топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) увеличилась на 0,23%, до 70,825 тыс. рублей за тонну. Цена сжиженных углеводородных газов подросла на 2,78%, до 20,396 тыс. рублей за тонну.

Ранее правительство РФ решило ввести временный запрет до конца августа на экспорт бензина для его производителей. До этого аналогичная мера распространялась только на непроизводителей. В правительстве отметили, что решение принято для закрепления стабильной ситуации на внутреннем рынке топлива во время сезона высокого спроса и сельскохозяйственных полевых работ.