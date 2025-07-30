О пострадавших или ущербе не сообщалось

ТОКИО, 30 июля. /ТАСС/. Серия цунами после землетрясения у Камчатки не вызвала нештатных ситуаций на японских АЭС, хотя на некоторых из них были приостановлены работы. Об этом сообщило информационное агентство Kyodo со ссылкой на операторов атомных станций.

В частности, на аварийной АЭС "Фукусима-1" был экстренно приостановлен сброс в океан технической воды, очищенной от радиоактивных веществ. Персонал объекта, а также находящейся поблизости остановленной атомной станции "Фукусима-2" был эвакуирован на возвышенности.

Эвакуации были проведены и на других объектах атомной энергетики на севере и северо-востоке Японии. В то же время АЭС "Онагава" в расположенной там префектуре Мияги продолжила выработку электроэнергии в обычном режиме.

После землетрясения у Камчатки в обширных районах на тихоокеанском побережье Японии были зафиксированы цунами высотой от 20 до 150 см. О пострадавших или каком-либо ущербе не сообщалось. В то же время по призыву властей более 200 тыс. человек добровольно эвакуировались на возвышенности. Каких-либо инцидентов при этом не отмечено.