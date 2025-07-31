Соглашения удалось достичь, поскольку королевства прекратили боевые действия, отметил министр торговли Соединенных Штатов Говард Латник

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Министр торговли США Говард Латник заявил, что Вашингтон заключил торговые сделки с Камбоджей и Таиландом.

"Всю субботу я слушал, как [президент США Дональд Трамп] говорил по телефону с [лидерами] Камбоджи и Таиланда. Что произошло в понедельник? Они объявили о перемирии. И сегодня мы заключили торговые сделки с Камбоджей и Таиландом", - сказал он в среду в эфире телеканала Fox News.

Ранее Таиланд и Камбоджа в совместном заявлении, опубликованном по итогам переговоров в столице Малайзии Куала-Лумпуре, заявили, что политическому урегулированию приграничного конфликта содействовал Китай. США также выступили с посредническими инициативами для снижения напряженности между сторонами. Трамп ранее провел телефонные разговоры с камбоджийским премьер-министром Хун Манетом и с исполняющим обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхамом Вечаячаем. Американский лидер предупредил, что США не будут вести торговые переговоры с Таиландом и с Камбоджей, пока они не прекратят боевые действия.