Специально созданное агентство по атомной энергетике занимается этим вопросом, отметил первый заместитель премьера Казахстана Роман Скляр

АСТАНА, 31 июля. /ТАСС/. Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр выразил уверенность, что при строительстве первой атомной электростанции (АЭС), лидером консорциума по возведению которой выбрали Росатом, не возникнет финансовых проблем.

"Это совершенно разные проекты, строительство ТЭЦ и строительство АЭС. По АЭС будет отдельное межправительственное соглашение. Компания "Интер РАО", которая была назначена оператором по ТЭЦ, и Росатом имеют разные источники финансирования, собственный капитал", - сказал Скляр, отвечая на вопрос о том, не возникнет ли сложностей с финансированием строительства АЭС, поскольку Казахстан начал своими силами строить одну из трех ТЭЦ, возведение которых ранее планировалось при участии России.

Первый заместитель премьер-министра Казахстана отметил, что в вопросе по строительству АЭС совместно с Россией каких-либо сомнений у казахстанской стороны нет. "Специально созданное агентство по атомной энергетике этим вопросом занимается. Здесь никаких проблемных вопросов не будет", - подчеркнул он.

15 июля на пресс-конференции премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил, что возведение ТЭЦ в Кокшетау, строительство которой ранее планировали при участии РФ, казахстанская сторона начала самостоятельно.

Решение о строительстве первой АЭС в Казахстане было принято на референдуме в 2024 году, в июне этого года в агентстве по атомной энергии сообщили, что среди четырех компаний - Росатома, китайской CNNC, французской EDF и южнокорейской KHNP - российская была выбрана лидером консорциума по строительству АЭС, так как предложила наиболее оптимальные условия.

Станцию планируют разместить в Алма-Атинской области, ввести в эксплуатацию ее рассчитывают к 2035-2036 годам. Глава агентства по атомной энергии Алмасадам Саткалиев ранее сообщал, что строительство станции планируют урегулировать межправительственным соглашением с РФ, которое Астана рассчитывает подписать в этом году.