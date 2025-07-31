Закон устанавливает ставку в 20 тыс. рублей в год на торговый объект в сельской местности и в 65 тыс. рублей в год - на любой другой

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Государственная пошлина за предоставление лицензии на продажу алкоголя будет со 2 сентября взиматься с каждой занимающейся его реализацией торговой точки, а не со всей сети, как прежде. Закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Пока размер пошлины составляет 65 тыс. рублей в год на компанию вне зависимости от количества торговых точек. Подписанный закон устанавливает ставку в 20 тыс. рублей в год на торговый объект в сельской местности и в 65 тыс. рублей в год - на любой другой.

Госпошлина взимается за выдачу или продление лицензии на розничную продажу алкоголя (за каждый год и объект) и за переоформление лицензии при увеличении числа торговых точек.