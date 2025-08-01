При этом власти Канады не стали объявлять о введении ответных пошлин на товары из США

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Канадское правительство в ответ на новые 35-процентные пошлины США примет меры для поддержки конкурентоспособности промышленности и защиты рабочих мест, заявил премьер-министр Марк Карни. При этом власти Канады не стали объявлять о введении ответных пошлин на товары из США.

"Сектора экономики, в том числе деревообрабатывающая промышленность, сталелитейная отрасль, алюминиевая и автомобильная промышленность, будут серьезно затронуты пошлинами и тарифами США. В этих отраслях [экономики] канадское правительство будет действовать так, чтобы защитить канадские рабочие места, инвестировать в конкурентоспособность нашей промышленности, покупать канадское и диверсифицировать наши экспортные рынки", - говорится в официальном заявлении премьера в X.

Суть перечисленных Карни мер в заявлении не раскрывается. При этом премьер-министр подчеркнул, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины не касаются групп товаров, подпадающих под действие трехстороннего договора США, Канады и Мексики о свободной торговле (USMCA). В своих ответных действиях Канада сосредоточится прежде всего на указанных отраслях, на которые договор не распространяется. Оттава продолжит переговоры с Вашингтоном по торговым вопросам и будет стремиться достичь взаимовыгодных решений.

Отдельно Карни отверг обвинения Трампа в том, что Канада не принимает мер для борьбы с контрабандой фентанила в США, которыми Вашингтон обосновывает введение пошлин. Премьер подчеркнул, что на Канаду приходится только 1% всего потока фентанила, который попадает в США. Он также добавил, что правительство приняло беспрецедентные меры по укреплению границ с США для борьбы с нелегальной миграцией и контрабандой.

Ранее Трамп своим указом повысил с 25% до 35% пошлины в отношении Канады. Он также заявил, что заключить торговую сделку с Канадой ему будет очень сложно, потому что Оттава объявила о намерении признать Палестину.