Президент РФ отметил, что у Москвы и Минска много проектов в "важных, перспективных областях"

ВАЛААМ /Республика Карелия/, 1 августа. /ТАСС/. Торговый оборот между Россией и Белоруссией превышает 50 млрд рублей. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в беседе с белорусским лидером Александром Лукашенко после посещения Валаама.

"Правительство работает очень активно. У нас уже свыше 50 млрд [рублей] оборот торговый, это вообще очень хорошее достижение", - сказал Путин. Он также отметил, что у России с Белоруссией много проектов в "важных, перспективных областях".

"Разумеется, при таких объемах всегда много вопросов возникает, - указал президент. - У нас будет возможность эти вопросы все обсудить".

Лукашенко, в свою очередь, пообещал "положить на алтарь обсуждения" выходные. Глава государства согласился с этим и дал белорусскому коллеге слово.