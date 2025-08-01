Министр инвестиций, торговли и промышленности азиатской страны Тенку Зафрул Азиз уточнил, что приобретение будет разбито на два этапа

ТОКИО, 1 августа. /ТАСС/. Малайзия приобретет 26 самолетов американской авиастроительной корпорации Boeing общей стоимостью $19 млрд в рамках торгового соглашения с США по импортным пошлинам. Об этом заявил министр инвестиций, торговли и промышленности азиатской страны Тенку Зафрул Азиз.

"Мы взяли на себя некоторые коммерческие обязательства. <...> Одно из них - покупка самолетов Boeing", - приводит его слова газета Malay Mail. Глава Минпромторга отметил, что Куала-Лумпур приобретет самолеты в два этапа.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15% до 41% в отношении более 60 стран и Евросоюза. Согласно документу, тарифы на малайзийские товары снижены с 25% до 19%.

Трамп 8 июля заявил о введении дополнительных 10-процентных пошлин для стран, поддерживающих "антиамериканскую" политику БРИКС. Помимо этого, он разослал письма лидерам 14 стран, в том числе Малайзии, о намерении ввести дополнительные пошлины с 1 августа.