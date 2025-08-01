Утечек данных клиентов не зафиксировали

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Сеть аптек "Столички" восстановила сервисы бронирования на сайте и в приложении и возобновила работу 1 тыс. аптек после сбоя, утечек данных клиентов не зафиксировано.

Об этом компания сообщила в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 1 августа для покупателей открыты 1 тыс. аптек "Столички". Работают сервисы бронирования на сайте и в мобильном приложении. Утечек персональных данных клиентов не зафиксировано. Работы по полному восстановлению будут завершены в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Ранее сети "Столички" и "Неофарм" уведомили покупателей, что некоторые аптеки не работают по техническим причинам, также была недоступна услуга бронирования заказов на сайтах. Позже в "Столичках" уточнили, что технический сбой произошел вследствие хакерской атаки.